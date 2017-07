Právnička,ktorá sa pred voľbami stretla s tímom Trumpa,zastupovala FSB

Donald Trump, archívne foto. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Moskva 21. júla (TASR) - Medzi klientov ruskej právničky Nataľje Veseľnickej, ktorá sa pred vlaňajšími prezidentskými voľbami v USA stretla so synom súčasného amerického prezidenta Donaldom Trumpom mladším, patrí aj ruská Federálna bezpečnostná služba (FSB). Informovala o tom dnes agentúra Reuters na základe ruských súdnych spisov, ktoré mala k dispozícii.Zo spisov vyplýva, že Veseľnická v rokoch 2005-2013 úspešne zastupovala FSB v spore o vlastníctvo lukratívnej nehnuteľnosti nachádzajúcej sa na severozápade Moskvy. Nič však nenasvedčuje tomu, že by Veseľnická niekedy bola zamestnankyňou ruskej vlády alebo niektorej z ruských tajných služieb, pričom aj ona sama tvrdí, že pre Kremeľ nikdy nepracovala.Na otázky agentúry Reuters o svojej spolupráci s FSB Veseľnická neodpovedala. FSB na žiadosť agentúry o vyjadrenie nereagovala. Skutočnosťou však zostáva, že administratíva bývalého prezidenta USA Baracka Obamu uvalila na FSB sankcie pre jej zasahovanie do amerických prezidentských volieb a súčasný predseda výboru amerického Senátu pre súdnictvo, republikánsky senátor Charles Grassley, vyslovil znepokojenie zo skutočnosti, že americké úrady vôbec povolili Veseľnickej vstup do USA.Veseľnická sa v uplynulých dňoch ocitla v centre pozornosti médií pre svoje vlaňajšie stretnutie s viacerými blízkymi spolupracovníkmi Trumpa, ktorého cieľom údajne bolo poskytnúť im kompromitujúce informácie o vtedajšej Trumpovej súperke kandidujúcej za Demokratickú stranu Hillary Clintonovej. Stretnutia sa zúčastnil Trumpov syn Donald Trump mladší, prezidentov poradca a zať Jared Kushner, ako aj vtedajší šéf jeho volebnej kampane Paul Manafort.