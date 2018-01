Právnické osoby by sa mali registrovať na portáli finančnej správy

Portál finančnej správy. Foto: Teraz.sk/ FS SR Foto: Teraz.sk/ FS SR

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 18. januára (TASR) - Všetky právnické osoby zapísané v obchodnom registri a ich zástupcovia musia s finančnou správou komunikovať od 1. januára výlučne elektronicky. Registráciu na portáli finančnej správy si však viac ako dve tretiny z nich stále nevybavili a termíny na podávanie dokumentov sa blížia.Podľa hovorkyne finančnej správy Ivany Skokanovej si daňovníci zjavne nechávajú plnenie svojich povinností na poslednú chvíľu. Dokazujú to aj najnovšie čísla. V priebehu uplynulých štyroch týždňov sa na portáli finančnej správy zaregistrovalo približne 18.000 nových subjektov z očakávaných približne 60.000. Daňové subjekty tak registráciu na portáli finančnej správy odkladajú na poslednú chvíľu.radí Skokanová.Už v januári totiž na niektoré daňové subjekty čaká veľmi dôležitý termín na podanie daňového priznania k dani z motorových vozidiel (DP k DzMV). Toto DP podávajú daňové subjekty, ktoré používajú vozidlo evidované v Slovenskej republike na podnikanie. Právnické osoby zapísané v obchodnom registri, resp. daňové subjekty, ktoré sú povinné komunikovať s finančnou správou elektronicky a týka sa ich povinnosť podať DP k DzMV, musia podať toto daňové priznanie výhradne elektronicky. Pokiaľ by právnická osoba podala toto daňové priznanie v papierovej forme, daňový úrad ho nebude môcť akceptovať. V prípade, že chce/musí daňovník podať toto daňové priznanie elektronicky, musí byť registrovaný na portáli FS.Dostupné informácie k registrácii a autorizácii používateľov elektronických služieb sú dostupné priamo na portáli finančnej správy. Okrem textových manuálov sú na portáli pripravené aj videá prezentujúce jednotlivé postupy. K dispozícii sú aj popisy potenciálnych situácií, najčastejšie otázky a odpovede, rôzne odporúčania. Stačí len kliknúť na baner na hlavnej stránke portálu.Subjekty, pre ktoré nie je elektronická komunikácia povinná, môžu DP k DzMV doručiť osobne alebo poslať poštou na daňový úrad. DP k DzMV sa podáva na daňový úrad miestne príslušný podľa trvalého pobytu fyzických osôb alebo podľa sídla právnických osôb. DP k DzMV za zdaňovacie obdobie 2017 je potrebné podať a daň zaplatiť do 31. januára 2018.