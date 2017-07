Právnik rodín obetí letu MH17 vyzval Putina, aby prijal zodpovednosť

Lietadlo leteckej spoločnosti Malaysia Airlines,



ilustračné foto Foto: TASR AP Foto: TASR AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Brusel 12. júla (TASR) - Ruský prezident Vladimir Putin by mal vziať na seba zodpovednosť za obete letu MH17 spoločnosti Malaysia Airlines. Uviedol to dnes právnik, ktorý zastupuje rodiny obetí z lietadla, ktoré bolo pred troma rokmi, 17. júla 2014, zostrelené nad územím východnej Ukrajiny kontrolovanom proruskými separatistami.Všetkých 298 osôb na palube lietadla - cestujúcich aj členov posádky - zahynulo pri zostrelení Boeingu 777 malajzijskej leteckej spoločnosti, ktorý smeroval z Amsterdamu do Kuala Lumpuru. Prevažná väčšina obetí boli občania Holandska.Spoločný vyšetrovací tím (JIT) pozostávajúci z expertov z viacerých krajín vo svojej správe skonštatoval, že lietadlo bolo zasiahnuté raketou zem-vzduch typu BUK pochádzajúcou zo zbraňového systému, ktorí separatisti dostali z Ruska. Ruská vláda však popiera akúkoľvek zodpovednosť za tento incident a spojenie s protivládnymi separatistami na Ukrajine.Belgická televízna stanica RTBF a ďalšie európske médiá dnes tlmočili slová amerického právnika Jeroma Skinnera, ktorý zastupuje rodiny pozostalých."Moji klienti čakali tri roky, pán Putin. Doteraz sa nenašiel nikto zodpovedný. Nemyslíte si, že takáto tragédia si zaslúži vysvetlenie? Ste jediný, kto to môže napraviť," uviedol Skinner v rozhovore pre austrálsky denník Sydney Morning Herald. Americký právnik zastupuje rodiny obetí letu MH17 z Austrálie, Malajzie, Nového Zélandu a Holandska.Právnik upozornil, že posunie tento prípad na Európsky súd pre ľudské práva v Štrasburgu a na všetky možné medzinárodné súdne inštitúcie, len aby prinútil Moskvu prijať zodpovednosť za zostrelenie lietadla. Vyzval šéfa Kremľa na osobné stretnutie a požiadal ho, aby sa ospravedlnil všetkým rodinám obetí.RTBF upozornila, že medzinárodní vyšetrovatelia identifikovali okolo sto ľudí, ktorí zohrali aktívnu úlohu v tejto dráme, ale nikto z podozrivých doteraz nebol zatknutý.Šéf holandskej diplomacie Bert Koenders dnes v tejto súvislosti oznámil, že Austrália, Belgicko, Holandsko, Malajzia a Ukrajina, ktoré sú súčasťou tímu JIT, sa dohodli, že vinníci tejto tragédie budú súdení podľa holandskej legislatívy.V nadväznosti na toto oznámenie ukrajinský prezident Petro Porošenko oznámil, že Kyjev bude všemožne pomáhať Holandsku, aby sa zodpovedné osoby dostali čo najrýchlejšie pred súd.Vyšetrovací tím sa vyvaroval označiť priameho vinníka tragédie letu MH17 a ani nikdy priamo neobvinil Moskvu z dodávky protilietadlového systému BUK separatistom na východe Ukrajiny.