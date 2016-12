Právomoci tureckého prezidenta Erdogana majú výrazne posilniť

Turecký prezident Recep Tayyip Erdogan. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Ankara 30. decembra (TASR) - Ústavný výbor tureckého parlamentu vyslovil dnes súhlas s návrhom zákona o reforme ústavy, ktorá má výrazne posilniť právomoci prezidenta Recepa Tayyipa Erdogana.Členovia výboru odsúhlasili kontroverzný návrh po 17-hodinovom rokovaní, ktoré sa skončilo až dnes v ranných hodinách.Otvorili tým cestu k rozprave a hlasovaniu o predlohe v pléne parlamentu, ktorý sa zíde v januári. Následne by sa k reforme mali vyjadriť občania v referende plánovanom na jar budúceho roka.Ústavný výbor sa návrhom ústavných zmien zaoberal celkovo deväť dní; turecká vláda ho oficiálne predstavila 10. decembra.Na základe reformy by mal prezident získať rozsiahle výkonné právomoci, o ktoré sa Erdogan dlhodobo usiluje. Okrem iného by nadobudol právo vládnuť prostredníctvom dekrétov a vymenúvať ministrov. Funkcia premiéra má byť zrušená. Úloha parlamentu má byť po novom obmedzená na legislatívne záležitosti, nebude dokonca schvaľovať rozpočet ani vyjadrovať dôveru vláde zostavenej prezidentom.Navrhované zmeny podľa kritikov ďalej oslabia tureckú demokraciu, posilnia autoritárske tendencie a narušia ústavné poistky proti zneužívaniu moci.Vládnuca Strana spravodlivosti a rozvoja (AKP) potrebuje na schválenie reformy v parlamente aj hlasy opozície. Proti nej vystupujú centristickí i ľavicoví poslanci, obávajúci sa nástupu diktatúry; vláde sa však podarilo získať podporu ultrapravicových nacionalistov.