Prázdninová BábkoHerňa

Modrý Kameň 16. februára (OTS) - Cez jarné prázdniny všetkých krajov od 20. februára do 10. marca 2017 sme pre vás pripravili. Každý pracovný deň od 10:00 hod. do 14:30 hod. budeme tvoriť a vyrábať vždy niečo nové.V pondelok si, takže si z látky ušijeme bábky maňušky rozprávkových postáv, ako Červená čiapočka, vlk a pod. V utorok precvičímespolu s lektorkou kreatívnych kurzov Lindou, pomocou hudby, textilu a papiera budeme nielen relaxovať, ale vytvoríme aj vecičky do vašej izbičky. Môže byťPresvedčíme sa o tom v stredu, kedy nám rytier Feri ukáže, ako museli rytieri vyzerať, aké mali zbrane a čo všetko museli vedieť. Spolu si vyrobíme rytiersku prilbu. Vo štvrtok sa prenesieme naa zmeníme sa na nepoznanie pomocou vyrobených masiek. Piatok bude venovaný výrobe. Počas každého dňa si budete môcť oddýchnuť pri krásnych rozprávkachEšte stále to však nie je všetko! Štvrtok 2. marca a 9. marca o 14:00 hod. nám ZUŠ z Modrého Kameňa zahrá maňuškové divadelné predstavenieVstupné na tvorivé aktivity počas Prázdninovej BábkoHerne je 2 € na osobu, rodinná vstupenka (dvaja dospelí a dve deti) je 6 €. Tešíme sa na vás.Viac informácií na www.snm.sk , prípadne telefonicky na 0918 999 609, 047/24 54 100.kultúrno – propagačný manažérSNM – MBKaH hrad Modrý Kameň