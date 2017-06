Prázdniny v Liptovskom Mikuláši budú v duchu zábavy, hudby i remesiel

Ilustračné foto. Foto: TASR/Milan Kapusta Ilustračné foto. Foto: TASR/Milan Kapusta

Liptovský Mikuláš 16. júna (TASR) - Séria rozmanitých podujatí tradičného prázdninového projektu Mikulášske leto prinesie do metropoly Liptova vystúpenia množstva hudobných skupín a folklórnych súborov či divadelných a filmových predstavení. Nosnými akciami budú počas letných prázdnin v Liptovskom Mikuláši tradičný džezový festival aj festival dobrej zábavy, jedla a zážitkov."Koncept Mikulášskeho leta ostáva nezmenený, avšak tento rok má nový slogan Mikuláš vás baví. Zamerali sme na oživenie piatkov, kedy sa na hlavnom námestí predstavia remeselníci. Do centra mesta bude každý piatok zvážať turistov za letným programom špeciálna autobusová linka Cyklo & Aqua Bus. Záujemcom následne animačným programom predstavíme históriu mesta, bude to zároveň pozvánka na večerný hudobný program," povedala pre TASR Soňa Višňovská, vedúca oddelenia marketingu a podnikania na liptovskomikulášskom mestskom úrade.Každú stredu si prídu na svoje milovníci dobrého filmu v letnom kine záhrady Múzea Janka Kráľa. Vždy vo štvrtok sa predstavia nové liptovskomikulášske hudobné talenty v programe s názvom Open Stage a v nedeľu sa stretnú najmä rodiny s deťmi pri rozprávkach pre najmenších na Námestí osloboditeľov. Pripravených je aj niekoľko sprievodcovských trás zameraných na najväčšie turistické atrakcie či dejiny mesta."Program Mikulášskeho leta je situovaný v historickom centre pešej zóny so zámerom prilákať čo najviac turistov aj obyvateľov na Námestie osloboditeľov, aby nám pešia zóna ožila aj počas letných prázdnin. Snažíme sa ponúknuť podujatia, počas ktorých si príde na svoje každý, pretože sú zamerané na všetky vekové kategórie. Programová skladba je skutočne veľmi široká," doplnila Višňovská.