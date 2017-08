Pražské hotely zarábajú stále viac, priťahujú bohatých kupcov z Ázie

Ilustračné foto, Praha Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Praha 20. augusta (TASR) - Hotelom v strednej a vo východnej Európe sa darí stále viac. Všimli si to aj bohatí investori z Ázie, ktorí ich v posledných rokoch začali skupovať. Len v Prahe kúpili za posledný rok päť hotelov - Diplomat, Motel One, NYX, Hilton Old Town a Mandarin.Záujem ázijských investorov o Prahu vzrástol podľa serveru iDNES.cz za posledných 12 mesiacov najmä pre aktivity spoločnosti China Energy Company Limited (CEFC). Tá si české hlavné mesto vybrala ako hlavné sídlo svojich európskych aktivít.CEFC v Prahe kúpila v minulosti napríklad Motel One v ulici Na Poříčí, Mandarin Oriental Prague na Malej Strane alebo Le Palais na Vinohradoch. V Prahe nakupovala aj singapurská firma M&L Hospitality Trust, ktorá teraz vlastní hotel Hilton. V rukách ázijského investora je okrem toho aj hotel Jurys Inn na Florenci.Investori sa o českú metropolu zaujímajú vďaka rastúcim ziskom tamojších hotelov.hovorí prezident Asociácie hotelov a reštaurácií ČR Václav Stárek.V Prahe došlo tento rok aj k najväčšej akvizícii v regióne. Za približne 90 miliónov eur kúpilo v apríli nemenované konzorcium medzinárodných investorov hotel Marriott v ulici V Celnici. Transakcia nasledovala po predaji 4-hviezdičkového hotela Marriott Prague Airport a Courtyard by Marriott v Plzni pred dvomi rokmi.Napriek veľkému záujmu zahraničných investorov sa v Česku realizovalo len 24 % z celkových investícií do hotelových nehnuteľností v rámci strednej a východnej Európy. Najviac peňazí smerovalo do Poľska.