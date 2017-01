Pražské letisko má za sebou rekordný rok, obslúžilo 13 miliónov ľudí

Pražské letisko Václava Havla, archívna snímka Foto: TASR/EPA Foto: TASR/EPA

Praha 19. januára (TASR) - Pražské letisko Václava Havla prekonalo minulý rok prvýkrát hranicu 13 miliónov odbavených pasažierov. Konkrétne túto métu prekročilo o 75.000 cestujúcich. Medziročný rast predstavoval 8,7 %. Padol tak rekord z roku 2008, keď letiskom prešlo 12,6 milióna ľudí. Tieto informácie oznámilo letisko už pred koncom minulého roka, teraz prišlo s podrobnejšími údajmi.Z nich okrem iného vyplýva, že rast ťahali najmä linky do Veľkej Británie a Francúzska. Na letoch do ostrovnej krajiny prepravili lietadlá 1,7 milióna ľudí, medziročne o 11 % viac. To robí z Británie z hľadiska pražského letiska najobľúbenejšiu destináciu.Francúzsko je síce s 960.000 cestujúcimi v rebríčku až na 5. mieste, vytiahol ho tam ale 12-% prírastok. Žiadna iná destinácia nezaznamenala taký rast. V prvej päťke sú ešte Nemecko, Taliansko a Rusko, pritom len pri Nemecku záujem klesol, a to o 0,6 %.Čo sa týka miest, vedú lety do Paríža, Moskvy a Amsterdamu. Práve holandské hlavné mesto si pripísalo najväčší rast dopytu, viac než 15 %. K rastu prispeli aj diaľkové linky. V prípade Severnej Ameriky dopyt vzrástol o 54 %, Ďaleký východ zaznamenal rast o 44 %.