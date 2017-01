Pražské letisko vlani vybavilo rekordných 13 miliónov cestujúcich

Letisko Václava Havla v Prahe. Foto: TASR/EPA Foto: TASR/EPA

Praha 2. januára (TASR) - Pražské letisko vlani stanovilo nový rekord. Tento rok plánuje modernizáciu schengenského terminálu.Letisko Václava Havla v roku 2016 vybavilo 13 miliónov cestujúcich. To je nový rekord a o 8 % viac než rok predtým, ako dnes uviedol prevádzkovateľ letiska, firma Český Aeroholding. Doteraz bol rekordným rok 2008, keď letisko vybavilo 12,6 milióna pasažierov.Predseda predstavenstva Českého Aeroholdingu Václav Řehoř tvrdí, že letisko vďačí za nový rekord predovšetkým prudkému nárastu v decembri, kedy počet cestujúcich medziročne vyskočil o 18,7 %.Letisko v tomto roku počíta s ďalším nárastom počtu pasažierov. Preto plánuje modernizáciu Terminálu 2, ktorý je určený pre odlety do krajín v rámci schengenského priestoru. Modernizácia sa začne v tomto roku a jej cieľom je zvýšenie kapacity terminálu o štvrtinu na 2500 cestujúcich za hodinu.Z Prahy je možné letieť priamo do 105 destinácií v 39 krajinách.