Pre Bénesa sa sezóna skončila, v pondelok podstúpi operáciu

Na snímke slovenský futbalový reprezentant László Bénes. Foto: TASR/Martin Baumann Foto: TASR/Martin Baumann

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Mönchengladbach 3. mája (TASR) - Slovenský futbalový reprezentant do 21 rokov László Bénes si už v tejto sezóne nezahrá. Za Borussiu Mönchengladbach zasiahol v najvyššej nemeckej súťaži 2017/2018 iba do dvoch stretnutí, na niekoľko minút nastúpil v auguste proti Augsburgu a koncom apríla proti Wolfsburgu.Dvadsaťročný stredopoliar absolvuje v pondelok operáciu nohy.povedal Bénes na oficiálnej stránke Slovenského futbalového zväzu (SFZ). Ešte vlani v septembri mu do ľavého priehlavku, v ktorom mal zlomenú kostičku, voperovali kovovú platničku:Bénes bude po zákroku mimo tréningového diania približne desať dní, potom sa bude postupne zapájať do procesu: