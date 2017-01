Pre bežkárov je v Piešťanoch pripravená prvá Svrbická snežná stopa

Ilustračné foto. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Piešťany 26. januára (TASR) – Do kalendára turisticko-lyžiarskych podujatí na Slovensku sa v tomto roku zapíše 1. ročník Svrbickej snežnej stopy. Uskutoční sa v sobotu 28. januára v pohorí Považského Inovca. V regióne Trnavského kraja, chudobného podmienkami na akcie tohto druhu, je iniciatíva Camping Caravaning Clubu (CCC) Mestskej telovýchovnej jednoty (MTJ) Piešťany medzi vyznávačmi tohto druhu zimného športu vítaná, nakoľko nemusia cestovať za podobnými podujatiami do vzdialenejších oblastí.povedal pre TASR športový riaditeľ podujatia Ladislav Beleščák. Zásluhu na tom podľa neho má nielen zvyšujúci sa záujem ľudí o zdravý spôsob života, ale aj úspechy slovenských športovcov na vrcholných podujatiach, ktorí šport takto propagujú. Ako uviedol, bežeckému lyžovaniu, ako rekreačnej aktivite, sa môžu venovať naozaj všetci, od detí až po seniorov, a to bez veľkých nákladov na výstroj a vysokých výdavkov na lyžiarske vleky.Organizátori veria, že sa nestretnú s nepriazňou prírody a bude dostatok snehu a dobré počasie.povedal Beleščák. No v rezerve majú aj náhradný termín 4. februára.Desať kilometrov dlhá Svrbická snežná stopa bude mať štart v rozmedzí medzi 9.30 a 11.30 h.informoval Beleščák. Trasa je vhodná pre začiatočníkov, pravidelných účastníkov bežkárskych podujatí, rekreačných i výkonných bežcov.Na štart sa účastníci môžu dostať okrem vlastnej dopravy aj mimoriadnym autobusom z Piešťan s odchodom o 10.00 h zo železničnej stanice.dodal športový riaditeľ akcie. Spolu s ostatnými spolupracovníkmi z CCC MTJ verí, že Svrbická snežná stopa zaujme. Lebo v nasledujúcich rokoch majú ambíciu z nej urobiť celoslovenské podujatie.