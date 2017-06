Pre dovolenkárov na Liptove sú oddnes k dispozícii Cyklo & Aqua busy

Litovská mara, ilustračná snímka. Foto: Otvorenie letnej sezóny na Liptove Foto: Otvorenie letnej sezóny na Liptove

Liptovský Mikuláš 30. júna (TASR) - Dovolenkárov v jednom z tradične najnavštevovanejších slovenských regiónov, vozí oddnes za hlavnými atrakciami Liptova nová autobusová linka Cyklo & Aqua bus. Prvé tri dni ho môžu domáci i turisti využiť úplne zadarmo.povedal predseda predstavenstva Oblastnej organizácie cestovného ruchu (OOCR) Región Liptov Ján Blcháč.Cyklo & Aqua busy budú premávať každý piatok, sobotu a nedeľu. Ľudí prepravia z Liptovského Mikuláša k Liptovskej Mare či do Bešeňovej. Zároveň sa turisti vďaka prívesnému vozíku na bicykle dostanú bližšie k nástupom na vybrané cyklotrasy. Každý piatok večer zvezie linka dovolenkárov za letným programom do historického centra Liptovského Mikuláša. Do Lúčok pôjde vždy v sobotu, kedy má autobus predĺženú trasu do Ružomberka.doplnila riaditeľka OOCR Región Liptov Darina Bartková.