Pre fanúšikov filmu Čiara je pripravený špeciálny septembrový program

Bratislava 17. augusta (TASR) - Slovenský film Čiara je úspešný nielen z pohľadu rekordnej návštevnosti kín. Doteraz si snímku, ktorá vstúpila do kinodistribúcie 3. augusta, pozrelo viac ako 160.000 platiacich divákov. Tí, ktorých tento triler z prostredia slovensko-ukrajinských hraníc naozaj oslovil, si môžu prísť miesta, kde sa nakrúcal, osobne pozrieť.Čiara je s najvýchodnejšími kútmi Slovenska úzko spätá. Nielenže sa tam jej príbeh odohráva, ale väčšina scén sa v tomto prostredí v lete minulého roka priamo nakrúcala. Po roku sa film do Michaloviec vrátil v rámci špeciálnej premiéry, kde prišli svoju vďaku domácim vyjadriť aj samotní herci a tvorcovia filmu. Domáce publikum ich odmenilo búrlivým potleskom a nadšenými reakciami.TASR informovala za PR filmu Monika Želasková.Ako ďalej uviedla, na záujem o film zareagovalo aj Občianske združenie Priatelia Zemplína, ktoré pravidelne organizuje výlety po zákutiach tohto kraja s názvom "Špacirki po okoľici". V septembri organizujú špeciálne "Špacirki po stopách filmu Čiara", kde si záujemcovia môžu prejsť trasu od Michaloviec cez Zalužice, Sobrance, Tibavu, Beňatinu až do Uble, kde sa odohráva dej filmu.dodala.