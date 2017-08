Pre futbalové stretnutie Slovensko-Slovinsko uzatvoria v Trnave ulicu

Centrum mesta Trnava Foto: TASR Foto: TASR

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Trnava 30. augusta (TASR) - V súvislosti s futbalovým stretnutím medzi mužstvami Slovenska a Slovinska, ktoré sa uskutoční v piatok 1. septembra na futbalovom štadióne Antona Malatinského – City Arena v Trnave, prijíma polícia bezpečnostné opatrenia. Informovala o tom krajská policajná hovorkyňa v Trnave Martina Kredatusová.Kollárovu ulicu vedúcu od železničnej stanice k štadiónu polícia čiastočne uzatvorí v čase od 19. do 20.45 h a následne od 22.45 do približne 23.45 h. Uzatvorená bude od križovatky Kollárova-Novosadská po vjazd do podzemných garáží City Areny. Obyvateľom Podjavorinskej ulice bude umožnený vjazd od Kollárovej ulice oproti vchodu do nákupného centra City Arena.