Pre horúčavy pôjdu na väčšine ministerstiev zamestnanci skôr domov

Bratislava 3. augusta (TASR) – Skrátenie pracovného času, jeho posunutie do skorších ranných hodín a zabezpečenie pitného režimu. To sú opatrenia, ktoré prijali v súvislosti so súčasnými extrémnymi horúčavami na viacerých ministerstvách. Počas dnešného dňa, kedy pre hlavné mesto platí výstraha tretieho, najvyššieho stupňa pred vysokými teplotami, tak časť ministerských úradníkov bude môcť odísť domov skôr.K skráteniu pracovného času pristúpilo v tomto týždni osem ministerstiev. Opatrenie sa týka najmä zamestnancov, ktorí nepracujú v klimatizovaných kanceláriách. Časť ministerstiev zaviedla i skorší pracovný čas, ktorý umožňuje skončiť pracovnú zmenu o 14.00 h. Bežný pracovný režim je iba na ministerstve zahraničných vecí (MZV).uviedol hovorca MZV Peter Susko.Aj na ministerstve práce majú kancelárie vybavené klimatizáciou a ako bonus podľa Moniky Benkovej z tlačového a komunikačného odboru ponúkajú zamestnancom chladenú vodu v stojanoch.vysvetlila Benková s tým, že zamestnanci majú možnosť v júli a auguste odchádzať z práce vďaka posunutiu pracovného času už o 14.00 h.Na ministerstve dopravy majú podľa jeho hovorkyne Karolíny Duckej klimatizovaných kancelárií približne iba jednu tretinu. Zamestnanci môžu prísť do práce už o 6.00 h a skončiť pracovnú zmenu o 14.00 h.zdôraznila Ducká.Väčšinu neklimatizovaných kancelárií má v starších budovách ministerstvo vnútra. Na niektorých odboroch tu bol preto podľa Michaely Paulenovej z tlačového odboru skrátený pracovný čas o jednu hodinu.uviedla.Pružný a skrátený pracovný čas majú v týchto dňoch aj na ministerstvách pôdohospodárstva, obrany, hospodárstva a životného prostredia. O hodinu skôr môžu odísť z práce úradníci pracujúci v neklimatizovaných kanceláriách na ministerstve školstva, úradníci z ministerstva spravodlivosti a financií. Na ministerstve zdravotníctva platná kolektívna zmluva umožňuje vo výnimočných situáciách, medzi ktoré patria aj mimoriadne horúce letné dni, poskytnúť zamestnancom pracovné voľno. Informovala o tom hovorkyňa rezortu Zuzana Eliášová.Počas tohto týždňa pristúpil ku skráteniu pracovného času zamestnancov v neklimatizovaných kanceláriách aj Úrad vlády SR. Úradníci si však musia splniť všetky neodkladné a termínované úlohy. Svojich zamestnancov púšťa domov skôr aj Kancelária Národnej rady SR.