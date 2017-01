Pre hrozbu terorizmu nestíha belgická dopravná polícia svoju prácu

Belgická polícia Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Brusel 2. januára (TASR) – Pre protiteroristické opatrenia sa belgická dopravná polícia sťažuje na nedostatok príslušníkov. Vyplýva to z listu, ktorý adresovala belgickému ministrovi vnútra Janovi Jambonovi." cituje z listu policajtov belgický denník Le Soir, odvolávajúci sa na flámske médiá.Tiež sa sťažujú na zastaranú techniku, ktorá im neumožňuje bojovať proti terorizmu v dostatočnej miere. Protiteroristické opatrenia jednako zamestnávajú časť dopravnej polície, čo podľa jej slov spôsobuje, že má menej hliadok v teréne a objavujú sa delikty, ktoré predtým takmer vymizli. Ide napríklad o krádeže tovaru z návesov nákladných vozidiel.Policajti v liste tvrdia, že by potrebovali o 23,5 percenta viac personálu, inak by mohol vzrásť aj počet smrteľných dopravných nehôd. Preto navrhujú, aby dopravní policajti aspoň prestali byť poverovaní úlohami, ktoré kompetenčne nespadajú do ich oblasti práce.Belgické ministerstvo vnútra priznalo, že o tomto probléme vie a hľadá možné riešenia.