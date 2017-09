Pre hroziace nepokoje rozmiestňujú v Lesothe jednotky viacerých štátov

Thomas Thabane, premiér Lesotho Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Maseru 7. septembra (TASR) - Viacero štátov Juhoafrického rozvojového spoločenstva (SADC) začalo rozmiestňovať svoje jednotky v Lesothe, ktoré po zavraždení náčelníka generálneho štábu svojich ozbrojených síl Khoantlea Motsomotsu prechádza politickou krízou. Informovala o tom agentúra AP.Generálporučík Motsomotso zahynul v utorok, keď do jeho kancelárie v kasárňach v lesothskej metropole Maseru vtrhli dvaja dôstojníci a zastrelili ho. Útočníkov následne zlikvidovala stráž.Lesothský minister obrany Sentje Lebona uviedol, že SADC svoje jednotky do Lesotha vysiela s cieľom zachovania poriadku, pričom členmi mnohonárodných síl sú príslušníci juhoafrickej, angolskej a mozambickej armády. O aký počet vojakov ide, však odmietol zverejniť.Lesotho v súčasnosti prechádza obdobím poznačeným bojom o moc a obavami zo zasahovania vojenských špičiek do politického diania. V krajine došlo k viacerým atentátom na vysoko postavené osoby vrátane Motsomotsovho predchodcu, ktorého zavraždili v roku 2015.Lesotho s približne dvoma miliónmi obyvateľov získalo nezávislosť od Británie v roku 1966.