Pre kandidáta na šéfa kraja Saktora už Lunter nie je celkom nezávislý

Ivan Saktor, archívna snímka. Foto: TASR/Michal Svítok Foto: TASR/Michal Svítok

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Banská Bystrica 25. augusta (TASR) – Politická podpora strany Smer-SD Jánovi Lunterovi ešte pred podaním kandidátok môže byť potvrdením mojich negatívnych skúseností s takouto podporou ešte z obdobia, keď som sa stal primátorom Banskej Bystrice. Týmito slovami dnes reagoval nezávislý kandidát na predsedu Banskobystrického samosprávneho kraja (BBSK) a Lunterov súper v novembrových voľbách do vyšších územných celkov Ivan Saktor.Podľa neho Lunter už nie je celkom nezávislý ako tvrdí, pretože ho podporujú mestskí poslanci Banskobystrickej alternatívy kandidujúci do Zastupiteľstva BBSK a tí sú v opozícii nielen voči primátorovi krajského mesta, ale aj voči Smeru-SD.konštatoval Saktor s tým, že to všetko môže nahrávať Kotlebovi.O podpore Luntera zo strany Smer-SD informoval vo štvrtok (24.8.) v Banskej Bystrici podpredseda vlády a strany Peter Pellegrini. Zároveň vyzval ostatných kandidátov, abySám Lunter označil toto oficiálne vyhlásenie o podpore "za prekvapujúce a nečakané".uviedol v stanovisku Lunter. Zdôraznil, že naďalej zostáva nadstranícky a nezávislý kandidát.O funkciu predsedu BBSK sa doteraz uchádzajú 11 kandidáti. Sú nimi konateľ súkromnej firmy a poslanec mestského parlamentu spod Urpína Igor Kašper, politológ, poslanec Národnej rady SR za SaS a Mestského zastupiteľstva v Banskej Bystrici Martin Klus, ktorého podporujú aj OĽaNO-NOVA, KDH a OKS, ďalej historik, generálny riaditeľ banskobystrického Múzea SNP a mestský poslanec Stanislav Mičev, podnikateľ Ján Lunter, predseda Strany moderného Slovenska Milan Urbáni, exprimátor a niekdajší prezident Konfederácie odborových zväzov Ivan Saktor, prednosta Mestského úradu v Brezne, právnik Martin Juhaniak, primátor Rimavskej Soboty Jozef Šimko, starosta obce Mýtna v okrese Lučenec Pavel Greksa, krajský predseda Strany zelených, manažér Marek Mališ z Kriváňa v okrese Detva a rómsky aktivista Vojtech Kökény z Rimavskej Soboty, ktorý kandiduje za Stranu rómskej koalície.Či bude opäť kandidovať aj súčasný predseda kraja Marian Kotleba (ĽSNS), oznámi v najbližších dňoch.