Pre kauzu s eurofondami kontrolujú ich rozdeľovanie

Bratislava 5. septembra (TASR) – Pre kauzu rozdeľovania eurofondov na výskum a inovácie prebiehajú kontroly výziev. Po dnešnom rokovaní školského parlamentného výboru to uviedol Generálny riaditeľ sekcie štrukturálnych fondov EÚ na ministerstve školstva Juraj Gmiterko. Po kontrole ministerstvom školstva sa nimi bude zaoberať aj rezort financií a očakávaný je aj audit z Európskej komisie.priblížil Gmiterko.Ako tvrdí, kontrolované sú všetky mediálne známe výzvy. Prvé závery kontroly by mohli byť pri výzve - dlhodobý a strategický výskum podľa neho známe v septembri a pri podpore priemyselných výskumno-vývojových centier na konci tohto roka. Výzva na dlhodobý strategický výskum však nie je ešte zrušená. Gmiterko to vysvetlil tým, že sa ešte riešia technické náležitosti s centrálnom koordinačným orgánom.vysvetlil. Na zrušenie výzvy musia byť podľa jeho slov vždy zákonné dôvody a teraz sa rieši, aby všetko prebehlo v súlade so zákonom. Viackrát zopakoval, že je potrebné si počkať až na závery kontroly.Už o niekoľko dní však úradníci pôjdu do Bruselu vysvetľovať aj okolnosti operačného programu Ľudské zdroje. Gmiterko predpokladá, že si to vedia s Európskou komisiou vysvetliť a prijať nápravné opatrenia tak, aby výzvy mohli byť vyhlasované v čo najkratšom čase.podotkol. Operačný program Ľudské zdroje podľa neho totiž podporuje iné typy projektov ako Výskum a inovácie. "povedal Gmiterko.Ministerstvo školstva od začiatku júla čelí kritike pre rozdeľovanie eurofondov na Výskum a inovácie. Dotácie mali dostať aj firmy, ktoré výskum nikdy nerobili. Peter Plavčan (nominant SNS) problematické výzvy zastavil a nariadil ich preverenie. Európska komisia (EK) neskôr pozastavila platby v štyroch výzvach na ministerstve školstva a rezortu zakázala podpisovať nové zmluvy s prijímateľmi dotácií. Pozastavenie eurofondov oznámila EK vo varovnom liste. Rozdeľovanie eurofondov rieši okrem Európskeho úradu pre boj proti podvodom aj Národná kriminálna agentúra.Po vypuknutí kauzy žiadala opozícia odstúpenie ministra. Udalosti spôsobili aj vládnu krízu iniciovanú vypovedaním koaličnej zmluvy zo strany SNS. Minister Peter Plavčan nakoniec abdikoval. Na odchod z funkcie ho vyzval premiér Robert Fico (Smer-SD), predseda SNS Andrej Danko to akceptoval.