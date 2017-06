Pre korupciu zadržali colníkov z bulharsko-gréckeho priechodu Kulata

Ilustračné foto Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Sofia 15. júna (TASR) - Dvadsaťtri bulharských colníkov zadržali pre podozrenie z korupcie. Ako informoval dnes rezort vnútra v Sofii, na najdôležitejšom bulharsko-gréckom hraničnom priechode Kulata sa colníci dohodli so špeditérmi na istých korupčných pravidlách a uplatňovali ich aj v praxi.Nezákonný postup colníkov sa prejavil napríklad v umožňovaní prejazdu nákladným vozidlám s prekročenou hmotnosťou nákladu za poplatok vo výške minimálne 100 leva (v prepočte viac ako 50 eur). To isté platilo aj pre kamióny bez platných diaľničných známok, ktoré mohli bez problémov opustiť bulharské územie.Korupcia na spomínanom hraničnom priechode je podľa vyšetrovateľov preukázaná do marca 2015.Už vlani zadržali desiatky colníkov na bulharsko-tureckých a bulharsko-rumunských hraničných priechodoch. Aj oni čelili podozreniu, že požadovali a prijímali úplatky. Navyše ich obvinili aj z členstva v kriminálnom zoskupení.