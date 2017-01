Pre kritiku štátnych vyznamenaní mieni dať A.Danko podnet na S. Mizíka

Stanislav Mizík Foto: TASR - Pavel Neubauer Foto: TASR - Pavel Neubauer

Bratislava 31. januára (TASR) - Poslanec Národnej rady SR za ĽSNS Stanislav Mizík zrejme bude vysvetľovať svoju kritiku štátnych vyznamenaní, ktoré udelil prezident SR Andrej Kiska viacerým osobnostiam. Mizíkovi prekáža, že ich dostali aj Židia, slniečkari a ochrancovia. Predseda Národnej rady SR Andrej Danko na neho mieni dať podnet.vyhlásil na dnešnej tlačovej konferencii v parlamente Danko.Mizíkove vyjadrenia k štátnym vyznamenaniam odmietla a odsúdila vládna koalícia aj opozícia. Považujú ich za neprijateľné, za hanbu, za namierené proti ľudským právam, slobode aj demokracii. Politici z koalície aj opozície sa od nich dištancujú. Koalícia sa bude extrémistickými a rasistickými vyjadreniami zaoberať a pokiaľ v nich budú poslanci pokračovať, prídu disciplinárne konania.Ak by na Mizíka išiel podnet na parlamentný výbor, nebol by jeho prvý. Poslanec už jednému čelil, a to v súvislosti s jeho výrokmi v pléne, kde islam nazval. Za to sa má ospravedlniť, inak mu hrozí pokuta 1000 eur. Spolu s Mizíkom čelili konaniu aj Milan Mazurek (ĽSNS) a Igor Matovič (OĽaNO-NOVA). Mazurek sa má ospravedlniť za to, že nazval islam. Matovič zas za prirovnanie situácie opozičných poslancov v parlamente k situácii Židov v koncentračných táboroch.