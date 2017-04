Pre ľudí bez domova vytvoril sociálnu farmu

Na snímke izba bezdomovcov, vpravo riaditeľ a rímskokatolícky kňaz Peter Gombita, ktorý bude hosťom konferencie. Foto: TASR/František Iván Foto: TASR/František Iván

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Družstevná pri Hornáde 22. apríla (TASR) – V obci Družstevná pri Hornáde v okrese Košice okolie sa uskutoční od 24. do 27. apríla medzinárodná pracovná konferencia s názvom Inšpirácie pre sebestačnosť. Podujatie sa koná v rámci troch projektov Life from Soil, ďalším je Reduce, reuse, recycle: regional policy and local actions a v poradí tretí dostal názov SUSY – Sociálna a solidárna ekonomika ako rozvojový prístup k udržateľnosti.Účastníkov konferencie čakajú prezentácie, ktoré sú zamerané na praktické a inšpiratívne spôsoby lepšieho využitia verejných priestranstiev a pozemkov obcí, škôl či súkromných spoločností. Akcia bude pozostávať z praktických tréningov v priestoroch Ekocentra SOSNA a zo série prednášok na obecnom úrade, ktoré budú zamerané na tvorivé prístupy k využitiu miestnych zdrojov - najmä nevyužitých pozemkov alebo odpadu. Počas štyroch dní sa bude hovoriť aj na témy tvorba zisku z nevyužitých pozemkov, sociálne farmy, školské, komunitné a terapeutické záhrady, miestne potraviny, recyklačná spoločnosť a nulový odpad. Zástupcovia samospráv obcí, vedenia škôl, mimovládnych organizácií, štátnych aj súkromných zariadení, farmári aj podnikatelia budú mať príležitosť vypočuť si zaujímavé riešenia nielen zo Slovenska, ale i z rôznych krajín EÚ.Ako informoval predseda rady Sosny Štefan Szabó, medzi najzaujímavejšie prezentácie bude patriť prednáška nositeľa titulu Košičan roka Petra Gombitu z neziskovej organizácie Oáza – nádej pre nový život o sociálnej farme, ktorú vytvoril pre ľudí bez domova. Starosta a manažér Vladimír Ledecký porozpráva o príklade úspešného obecného podniku v Spišskom Hrhove. Odborníčka na verejnú zeleň Zuzana Hudeková bude rozprávať na tému Prírode blízka údržba zelene so vzťahom k zmene klímy. Prednášajúci predstavia aj praktické inovatívne projekty ako dodávania miestnych bio potravín Debnička od babičky, terapeutická záhrada Ryton Organic Gardens z Veľkej Británie, alebo úspešná komunitná farma Pólyán z Maďarska.Okrem domácich aktérov vystúpia aj odborníci z Fínska, Veľkej Británie, Maďarska a Čiech. Súčasťou programu bude prehliadka dvoch prírodných záhrad, ako aj predstavenie funkčných príkladov využitia odpadových materiálov v stavebníctve a pri tvorbe ihrísk a verejných priestranstiev.