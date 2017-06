Pre majstrovstvá SR a ČR v cyklistike platia na diaľnici zmeny

Ilustračná fotografia. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Žiar nad Hronom 23. júna (TASR) - Pre Majstrovstvá SR a ČR v cestnej cyklistike, ktoré sa v týchto dňoch konajú v Žiari nad Hronom, sú počas niektorých hodín diaľničné spojenia do mesta výnimočne oslobodené od diaľničného poplatku. Informovala o tom dnes Mária Faltániová z Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Banskej Bystrice.Preteky, ktoré sa konajú v meste od štvrtka 22. do nedele 25. júna si vyžiadali viaceré dopravné obmedzenia. Dnes v čase od 14.00 do 18.00 h bude v meste obmedzená premávka a úplne uzavretá Ulica SNP, obce Lovča, Dolná Trnávka, Lutila, Slaská a časť obce Kosorín.V sobotu (24.6.) bude v čase od 8.30 do 20.00 h. bude úplne uzavretá Ulica SNP a obce Janova Lehota, Kosorín, Slaská a Lutila.priblížila Faltániová.Dopravné obmedzenia budú pokračovať aj v nedeľu (25.6.), a to od 9.00 do 16.00 h. Okrem Ulice SNP budú uzavreté aj obce Janova Lehota, Kosorín, Slaská a Lutila. Na ceste I/9 bude v tento deň premávka riadená tak ako vo štvrtok.dodala Faltániová.