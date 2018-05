Pre médiá v Libanone sú parlamentné voľby možnosť, ako získať peniaze

Ilustračné foto Foto: TASR/Tomáš Halász Foto: TASR/Tomáš Halász

Paríž/Bejrút 2. mája (TASR) - Niekoľko dní pred parlamentnými voľbami v Libanone - prvými od roku 2009 - západné médiá poukazujú na zvláštnu prax, keď kandidáti na funkciu poslanca musia často zaplatiť za to, že sa objavia v televíznom či rozhlasovom vysielaní.Okrem iných o tom informovala aj rozhlasová stanica Europe 1, ktorá pripomenula, že tento fenomén má v Libanone dlhoročnú tradíciu a pretrváva aj napriek novému volebnému zákonu, podľa ktorého sa budú konať aj nedeľné (6.5.) voľby.Europe 1 vysvetlila, že veľká väčšina médií v Libanone - okrem verejnoprávnej televízie, ktorá má nízku sledovanosť - vyžaduje od kandidátov, aby platili, ak chcú, aby sa interview s nimi objavilo vo vysielaní.Mimovládna organizácia Maharat, ktorá situáciu sleduje, zistila, že s približujúcim sa termínom volieb tarify za nahratie a odvysielanie interview stúpajú.Podľa zistení organizácie Maharat sa za minútu v televíznom vysielaní platí v priemere 5000 eur a za účasť v televíznej debate 200.000 eur. V ponuke je aj možnosť zaplatiť 1,25 milióna eur za mediálne službypričom sa však bližšie nešpecifikuje, čo tento balíček služieb zahŕňa.Tarify rozhlasových staníc sú o niečo nižšie, konštatovala Europe 1, no podotkla, že výsledkom je, že prístup do elektronických médií v Libanone majú len najbohatší kandidáti alebo veľké politické strany. Ostatní kandidáti vedú preto kampaň skôr na sociálnych sieťach.Europe 1 informovala, že v Libanone existuje v súlade s novým volebným zákonom komisia, ktorá má sledovať aj mediálne výstupy kandidátov a dbať o to, aby si v ich počte boli rovní.Podľa zákona by médiá mali každý týždeň volebnej komisii poskytovať výkaz, v ktorom by presne rozpísalipod čím sa mysliadodala Europe 1 s odvolaním sa na mimovládnu organizáciu, ktorá poznamenala, že volebná komisia nemá prostriedky, aby údaje vo výkazoch preverovala. V dôsledku tohto stavu pred asi dvoma týždňa z komisie odstúpila členka, ktorá v nej ako jediná zastupovala občiansku spoločnosť.Europe 1 uviedla, že pre libanonské médiá táto situácia nepredstavuje problém, pretože sú financované historicky v menšej miere z reklám, aleTelevízia Futur TV tak napríkladpremiérovi Saadovi Harírímu a prostriedky má zo Saudskej Arábie. Televízia Manár je proiránska a je za ňou politické hnutie Hizballáh.Europe 1 súčasne upozornila, že v súvislosti s krízou v ropnom priemysle a nízkymi cenami ropy, ale aj kvôli novým médiám, samodel financovania elektronických médií v Libanone rúca. Aj preto médiá vrcholiacu predvolebnú kampaň v Libanone berú ako príležitosť na získanie finančnej injekcie na svoje fungovanie.