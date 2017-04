Pre Mongera vyzbierali už 500.000 libier, pomohli aj piloti F1

Billy Monger. Foto: motorsport.com Foto: motorsport.com

Londýn 21. apríla (TASR) - V rámci finančnej zbierky na podporu britského motoristického jazdca Billyho Mongera, ktorý po ťažkej havárii prišiel o obe dolné končatiny pod kolenom, sa vyzbieralo už viac ako 500.000 libier (cca 600.000 eur). Prispeli aj viacerí piloti F1, medzi inými aj Brit Jenson Button či Holanďan Max Verstappen. Obaja venovali po 15.000 libier.Monger mal ťažkú haváriu v nedeľných pretekoch F4 na okruhu Donington Park v centrálnom Anglicku. Sedemnásťročného jazdca uviedli lekári do umelého spánku, prebudiť by ho mali v nasledujúcich dňoch. Jeho stav je kritický, no stabilizovaný.Monger narazil vo vysokej rýchlosti do spomaľujúceho monopostu Patrika Pasmu, ktorý nezbadal pre vláčik áut medzi nimi. Záchranárom trvalo takmer dve hodiny, kým ho vyslobodili z vraku, do nemocnice ho transportovali helikoptérou. Pasmu prepustili z nemocnice v pondelok bez vážnych zranení.