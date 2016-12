Pre narastajúci radikalizmus mladých možno posilnia hodiny dejepisu

Na archívnej snímke minister školstva, vedy, výskumu a športu SR Peter Plavčan. Foto: TASR - Pavel Neubauer Foto: TASR - Pavel Neubauer

Bratislava 29. decembra (TASR) – V súvislosti s narastajúcimi extrémistickými názormi u mladých sa možno posilnia hodiny dejepisu v školách. V rozhovore pre TASR to pripustil minister školstva Peter Plavčan. Rezort sa chce v rámci pripravovanej reformy pozrieť bližšie aj na obsah vzdelávania v základných a stredných školách.V spolupráci s externým prostredím má ministerstvo pripravené aj projekty zamerané na vysvetľovanie nebezpečenstva extrémizmu a všetkých jeho prejavov." dodal Plavčan.Opatrenia voči prejavom extrémizmu u mladých budú aj súčasťou pripravovanej školskej reformy a mali by byť zahrnuté už v nultom akčnom pláne, ktorý chce ministerstvo predstaviť koncom januára.Rezort taktiež už na začiatku tohto školského roka odporúčal gymnáziám, stredným odborným školám a konzervatóriám, aby so svojimi žiakmi navštívili koncentračné tábory, pamätné miesta holokaustu či organizovali diskusie o terore počas druhej svetovej vojny. "dodal šéf rezortu školstva.Z prieskumu Mladí ľudia v kyberpriestore – šance a riziká pre demokraciu, ktorý uskutočnil Inštitút pre verejné otázky (IVO), vyplynulo, že medzi mladými je priestor, aby u nich rástla podpora pre taký politický subjekt, akým je Ľudová strana Naše Slovensko (ĽS NS). S programom, aktivitami i konkrétnymi krokmi strany sympatizuje viac ako tretina respondentov vo veku 18 až 39 rokov. V rámci prieskumu bolo oslovených 1083 respondentov vo veku 18 až 39 rokov.