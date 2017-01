Pre nehodu na železničnej stanici Košice bola prerušená doprava

Ilustračné foto. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Košice 14. januára (TASR) - Pre chybu pri nastavovaní výhybiek na železničnej stanici v Košiciach došlo dnes k stretu dvoch vlakov na jednej koľaji. Stroje však boli v dostatočnej vzdialenosti. Viac ako hodinu bola doprava na hlavnom ťahu Košice - Žilina prerušená.uviedla pre TASR hovorkyňa ŽSR Martina Pavliková.Rušňovodič osobného vlaku si to však podľa jej slov včas všimol a hneď zastavil vlak. "Vlaky stáli od seba vo vzdialenosti približne 600 metrov. Keďže je to však nehodová udalosť, ktorá sa musela riadne vyšetriť, tak od 10.01 do 11.13 h bola doprava na hlavnom ťahu Košice - Žilina prerušená," povedala Pavliková.Ako vysvetlila, z pohľadu ŽSR je to ohrozenie železničnej dopravy, prípad preto vyšetrujú ako nehodovú udalosť. "" dodala Pavliková.Ako dodala, momentálne vlaky z Košíc premávajú bez obmedzení.