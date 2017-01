Pre nehodu uzavreli maďarskú diaľnicu M3 v smere do Budapešti

Ilustračná snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Budapešť 4. januára (TASR) - Diaľnicu M3 na severovýchode Maďarska v smere z Debrecína do Budapešti uzatvorila dnes ráno polícia po zrážke rumunského nákladného auta s osobným vozidlom.Hovorkyňa polície Hajducko-biharskej župy Erika Demeterová pre agentúru MTI uviedla, že vodiča osobného auta previezli do nemocnice v kritickom stave.Okolnosti nehody, ktorá sa stala pri meste Hajdúnánás v smere z Debrecína do Budapešti, vyšetruje polícia. Dopravu z diaľnice odklonili na štátnu cestu číslo 36.