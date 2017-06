Pre neúspech vo voľbách hrozí francúzskym socialistom finančný kolaps

Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Brusel 12. júna (TASR) – Nielen výrazný pokles počtu poslancov, ale aj vážne finančné problémy hrozia pre výsledok francúzskych parlamentných volieb Socialistickej strane (PS). Počet jej poslancov v dolnej komore parlamentu zrejme klesne z doterajších troch stoviek na desatinu, čo znamená veľký pokles príspevkov zo štátnej pokladnice.Socialisti, ktorí ešte pred mesiacom vládli a mali väčšinu v parlamente, prídu o približne 80 percent štátnych príspevkov. Môže za to výsledok nedeľňajšieho prvého kola parlamentných volieb, keďže od neho sa odvodzujú príspevky pre politické strany, informoval francúzsky denník Le Parisien.Francúzske politické strany, ktoré získajú v parlamentných voľbách aspoň jedno percento hlasov, dostávajú od štátu každoročne peniaze na základe dvoch parametrov. Za každý hlas v prospech strany získajú 1,42 eura a za každého poslanca 37.280 eur ročne. Štát tento rok medzi strany prerozdelí 63 miliónov eur.Hoci presný počet socialistických poslancov bude známy až po druhom kole volieb, už teraz je zjavné, že ich bude maximálne 40 a strana dostane zo štátneho rozpočtu približne štyri milióny eur. Pre porovnanie, pred piatimi rokmi získala PS vo voľbách takmer 30 percent hlasov a pri troch stovkách poslancov a stovke senátorov dostávala ročne 25 miliónov eur.Socialisti s finančným výpadkom vzhľadom na klesajúce preferencie rátali a predseda strany Jean-Christophe Cambadélis koncom mája naznačil, že jedným z riešení by mohol byť predaj prestížneho straníckeho sídla v centre Paríža. Realitní makléri oslovení denníkom Le Figaro odhadli hodnotu budovy na najmenej 53 miliónov eur. Ďalšou možnosťou je zníženie počtu zamestnancov strany, ktorých je momentálne 160.uviedol pokladník PS Jean-Francois Debat.Socialisti utrpeli v prvom kole parlamentných volieb, ktoré ovládla koalícia prezidenta Emmanuela Macrona, aj personálny debakel. Do druhého kola nepostúpil líder strany Cambadélis, neúspešný prezidentský kandidát Benoit Hamon a viacerí exministri z minulého volebného obdobia.