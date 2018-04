Pre obnovu ciest sa koncom mája pripravte na dopravné obmedzenia

Ilustračná snímka Foto: TASR/Lukáš Grinaj Foto: TASR/Lukáš Grinaj

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 21. apríla (TASR) – Národná diaľničná spoločnosť (NDS) upozorňuje na obmedzenia z dôvodu rekonštrukcie ciest po výstavbe križovatky Blatné. TASR o tom informovala hovorkyňa NDS Michaela Michalová.uviedla Michalová.Podľa NDS budú práce na ceste II/503 prebiehať v čase od 7.00 h dňa 28. apríla do 18.00 h dňa 1. mája, pričom dotknutý úsek je dlhý približne 600 metrov (Ulica Senecká - od hasičskej zbrojnice po okružnú križovatku na ceste II/503).Rekonštrukcia cesty III/1043 je rozdelená na dva úseky. Prvý z nich sa nachádza na Boldockej ceste. Obmedzenia na tomto úseku budú v čase od 7.00 h dňa 29. apríla do 18.00 h dňa 1. mája. Druhý úsek je situovaný na uliciach Recká cesta a Boldocká cesta. Stavebné práce tu budú prebiehať v čase od 7.00 h dňa 30. apríla do 18.00 h dňa 1. mája.