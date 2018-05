Pre okres Trebišov uvoľnila vláda 1,5 milióna eur

Na snímke zľava prednosta Okresného úradu vo Vranove nad Topľou Andrej Krišanda, predseda vlády SR Peter Pellegrini a zástupca primátora mesta Vranov nad Topľou Michal Tkáč počas tlačovej konferencie po skončení výjazdového rokovania vlády SR vo Vranove nad Topľou. Foto: TASR/Roman Hanc Foto: TASR/Roman Hanc

Trebišov 4. mája (TASR) – Do Trebišovského okresu pôjde z rozpočtovej rezervy vlády 1,5 milióna eur. Ďalších pol milióna eur dostane mesto Trebišov, ak mestské zastupiteľstvo schváli rekonštrukciu plavárne. Na piatkovom výjazdovom rokovaní v Trebišove o tom rozhodla vláda. Z peňazí, ktoré uvoľnil kabinet, budú financované projekty, ktoré predložili jednotlivé samosprávy, organizácie a cirkvi.Podľa predsedu vlády SR Petra Pellegriniho (Smer-SD) došlo k zvýšeniu pôvodne plánovanej sumy milión eur, ktorú vláda rozdeľuje v najmenej rozvinutých okresoch.uviedol po rokovaní vlády a doplnil, že evidujú aj prosbu primátora Trebišova, ktorý informoval, že mesto nedisponuje plavárňou, ani bazénom.vysvetlil Pellegrini.doplnil primátor Trebišova Marek Čižmár.V rámci finančnej podpory vo výške jedného milióna eur, na modernizáciu a prístavbu Domu smútku v Kráľovskom Chlmci pôjde 100.000 eur a 50.000 eur na rekonštrukciu areálu Základnej školy v Čiernej nad Tisou. Ďalších 47.000 eur pôjde na rekonštrukciu miestnej komunikácie v obci Svätuše, na podobný účel v obci Hraň je vyčlenených 40.000 eur. V ďalších obciach sú to najmä projekty rekonštrukcií chodníkov, ciest a obecných budov.Vláda v piatok zároveň uvoľnila 214.476 eur na dva cezhraničné projekty cestnej infraštruktúry spolufinancované z eurofondov v Nitrianskom kraji. Celkovo 117.651 eur pôjde na budovanie cestného prepojenia a most cez rieku Ipeľ medzi obcou Chľaba v okrese Nové Zámky a maďarskou obcou Ipolydamásd. Ďalších 96.825 eur je určených na spolufinancovanie projektu trajektu a výstavbu lokálnej cesty pre obec Radvaň nad Dunajom v okrese Komárno.