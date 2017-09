Pre opravu vozovky na priechode Svrčinovec presmerujú dopravu

Na snímke tunel Svrčinovec počas otvorenia do prevádzky 15km úseku diaľnice D3 Svrčinovec - Skalité. Archívna snímka. Foto: FOTO TASR - Erika Ďurčová Foto: FOTO TASR - Erika Ďurčová

Bratislava 29. septembra (TASR) - Národná diaľničná spoločnosť (NDS) presmeruje do vyznačeného protismeru dopravu v priestore hraničného priechodu Svrčinovec v smere do Českej republiky. Dôvodom je oprava vozovky.Podľa hovorkyne diaľničnej spoločnosti Michaely Michalovej bude oprava cesty trvať oddnes od 20.00 h do pondelka 2. októbra do 4.00 h.uviedla Michalová.