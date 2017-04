Pre podozrenie z korupcie na Ukrajine zadržali vplyvného exposlanca

Ilustračné foto. Foto: TASR Foto: TASR

Kyjev 21. apríla (TASR) - Pre podozrenie z korupcie na Ukrajine zadržali bývalého vplyvného poslanca Mykolu Martynenka, ktorý v minulosti v ukrajinskom parlamente zastával funkciu predsedu výboru pre palivovo-energetický komplex.Martynenko je podozrivý zo založenia zločineckej organizácie, sprenevery verejných prostriedkov prostredníctvom zneužitia svojich právomocí a nekalých praktík. Podľa agentúry AP mal spreneveriť 17,3 milióna dolárov pri uzatváraní dohody o nákupe uránovej rudy pre štátom vlastnenú spoločnosť, ktorá dodáva urán pre ukrajinské jadrové elektrárne.Agentúra UNIAN s odvolaním sa na justičné zdroje informovala, že Martynenkovi hrozí od osem do 12 rokov odňatia slobody.Martynenko všetky obvinenia odmieta ako falošné.Ako informovala agentúra Ukrinform, príslušný súd dnes bude rozhodovať o Martynenkovom vzatí do väzby, o čo ho požiadala Špeciálna prokuratúra na boj s korupciou.Martynenko je považovaný za spojenca expremiéra Arsenija Jaceňuka. Poslancom parlamentu bol od roku 1998. Mandátu sa však vlani v decembri vzdal po tom, ako sa objavili správy o jeho zapletení do prania špinavých peňazí vo Švajčiarsku. O Martynenkovi sa často hovorilo v súvislosti s financovaním Jaceňukovej strany Ľudový front.