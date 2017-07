Pre podozrenie z podpaľačstva zadržali vo Francúzsku dvoch tínedžerov

Ilustračné foto Foto: FOTO TASR/AP Foto: FOTO TASR/AP

Paríž 28. júla (TASR) - Dvoch francúzskych tínedžerov vzali do väzby pre podozrenie z podpaľačstva v súvislosti s požiarmi pustošiacimi juhovýchodné Francúzsko. Informovala o tom dnes agentúra AP.Dvojicu nemenovaných dospievajúcich chlapcov vo veku 16 rokov zastavili v stredu v meste Martigues v departemente Bouches-du-Rhône v administratívnom regióne Provence-Alpes-Côte d'Azur v súvislosti so založením požiaru v Carros, ktorý zničil 150 hektárov vegetácie. Pre AP to povedal zástupca policajného prokurátora v meste Aix-en-Provence v tom istom departmente.Obaja zadržaní majú dnes popoludní predstúpiť pred súd a pravdepodobne ich obvinia z podpaľačstva a krádeže. Dospievajúcim chlapcom hrozí trest odňatia slobody na 15 rokov.Ďalší nemenovaný, 41-ročný muž, sa priznal k neúmyselnému založeniu požiaru v obci Peynier v departemente Bouches-du-Rhône v administratívnom regióne Provence-Alpes-Côte d'Azur, a to pomocou zariadenia na rezanie kovov. Tento požiar zničil 72 hektárov vegetácie. Rovnako aj tento muž prestúpi dnes popoludní pred súd.