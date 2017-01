Pre podozrenie zo zavinenia autobusového nešťastia vyšetrujú vodiča

Obyvatelia Budapešte prichádzajú pred gymnázium, aby si pripomenuli 16 tragicky zosnulých obetí. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Pozostatky obetí nehody autobusu privezú z Talianska v piatok

Verona 30. januára (TASR) - Talianske orgány podozrievajú 52-ročného vodiča maďarského autobusu zo spôsobenia tragickej nehody z 20. januára, pri ktorej prišlo o život 16 osôb.Muž, ktorého sa iba nedávno podarilo identifikovať, v rozpore s pôvodnými informáciami nehodu prežil a je v starostlivosti talianskych lekárov. Vyšetrovatelia majú podozrenie, že nehodu zavinila nedbalosť vodiča.Maďarský autobus so žiakmi istého budapeštianskeho gymnázia, vracajúcimi sa z lyžiarskeho zájazdu vo Francúzsku, havaroval z doposiaľ neznámych príčin v piatok 20. januára pred polnocou na diaľnici A4 pri talianskej Verone. V autobuse boli aj rodičia niektorých z gymnazistov a bývalí žiaci tejto školy.Autobus po náraze do mostového piliera vyhorel do tla. Popri 16 obetiach nešťastia sa ďalšie asi tri desiatky ľudí sčasti ťažko zranili, bez zranení vyviazlo 12 pasažierov.Ešte pred piatimi dňami šéf maďarskej dopravnej polície József Oberling vo vysielaní verejnoprávnej televízie uviedol, že pri nehode autobusu neďaleko Verony boli v plameňoch prakticky úplne zničené všetky stopy, ktoré by objasnili príčiny havárie. Pripomenul, že vyšetrovanie vedú talianski kolegovia, pričom však s nimi úzko spolupracujú aj maďarskí policajti. Tí pomohli pri kompletizácii zoznamu pasažierov a vykonali domovú prehliadku v sídle spoločnosti prevádzkujúcej autobus v meste Kiskunfélegyháza, kde zisťovali technický stav vozidla i spôsobilosť vodičov.Na vozovke na mieste nehody podľa jeho slov nenašli vyšetrovatelia žiadne stopy po defekte pneumatík. Zdôraznil však, že požiar prakticky zlikvidoval všetky objektívne dôkazy, preto je možné aj to, že príčina tragédie zostane neobjasnená.Talianska polícia podľa doterajších výsledkov vyšetrovania nenašla náznaky, ktoré by svedčili o technickej poruche vozidla, uviedol už skôr maďarský minister zahraničných vecí Péter Szijjártó. Šéf diplomacie ďalej podotkol, že talianske vyšetrovacie orgány potvrdili pôvodné informácie, podľa ktorých autobus nezanechal brzdné stopy.Pozostatky 16 obetí tragickej nehody autobusu s budapeštianskymi gymnazistami, ktorý havaroval 20. januára pri talianskej Verone, prevezú do vlasti pravdepodobne v piatok, povedal dnes maďarský minister zahraničných vecí Péter Szijjártó.Šéf diplomacie vo verejnoprávnej televízii informoval, že príslušný taliansky prokurátor v utorok pošle povolenie na pochovanie obetí samospráve talianskej obce, v katastri ktorej leží úsek diaľnice, kde došlo k nehode. Samospráva potom vystaví úmrtné listy.dodal Szijjártó.Podľa jeho slov talianske orgány už ukončili identifikáciu obetí i dvoch zranených, ktorí sú v kritickom stave. Maďarské ministerstvo zahraničných vecí v súčasnosti telefonicky informuje o výsledkoch identifikácie príbuzných obetí.