Pre polmaratón budú viaceré ulice v Žiari nad Hronom uzavreté

Žiar nad Hronom 9. mája (TASR) - Obyvatelia a návštevníci Žiaru nad Hronom musia počas nastávajúceho víkendu počítať s viacerými dopravnými obmedzeniami. V sobotu 12. mája sa bude totiž v meste konať v poradí 9. ročník Žiarskeho mestského polmaratónu a 7. ročník inline pretekov, ktorý je zároveň prvým pretekom Slovenského inline pohára 2018.Ako informuje mesto na svojej internetovej stránke, úplne uzavreté budú viaceré ulice, a to Ulica M. R. Štefánika, Sládkovičova - sever, Dr. Janského, Dukelských hrdinov, A. Kmeťa, Hviezdoslavova a tiež Svätokrížske námestie. Obyvatelia by tiež mali počítať s uzavretím Ulice M. Chrásteka, Jilemnického či Tajovského.Obmedzenia sa dotknú aj Ulice SNP a teda cesty I/9. Úplne uzavretý bude v čase od 9.30 do 15.30 h jazdný dvojpruh v smere od Prievidze. Zo spomínaných ulíc bude vylúčená aj mestská hromadná a prímestská autobusová doprava.