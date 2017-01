Pre pomoc ľuďom bez domova v mrazoch funguje v Bratislave aj SOS linka

Ilustračná snímka Foto: TASR/Michal Svítok Foto: TASR/Michal Svítok

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 9. januára (TASR) – V Bratislave funguje pre pomoc ľuďom bez domova v aktuálnom mrazivom počasí aj SOS linka občianskeho združenia (OZ) Vagus s číslom 0949 655 555. Môžu tu volať ľudia, ktorí vidia v hlavnom meste človeka spiaceho vonku alebo niekoho, kto potrebuje pre mrazy pomoc. Projektový riaditeľ OZ Vagus Sergej Kára pre TASR uviedol, že sa na túto linku za posledné tri dni obrátilo viac ako 100 ľudí.Združenie má od piatka (6.1.) zintenzívnenú službu v teréne, kde je aj do 23.00 h. Za posledné dni zrealizovalo aj desiatky prevozov ľudí bez domova do bezpečia. "Pripravili sme víkendový krízový režim v prípade, ak sa počasie nezlepší," povedal Kára.Nezisková organizácia Depaul Slovensko pre TASR uviedla, že kapacita Nocľahárne sv. Vincenta de Paul v Bratislave je 200 miest a momentálne je mierne prekročená. Podľa Jozefa Kákoša z Depaul Slovensko sú mrazmi ohrození najmä ľudia závislí od alkoholu či drog. Verejnosť môže pomôcť ľuďom bez domova aj tým, že donesie do organizácie deky, plachty či uteráky.podotkol Kákoš.Hlavné mesto spoločne s neziskovými organizáciami vyzýva ľudí, aby v prípade, že vidia osobu, ktorá je na ulici a potrebuje v dôsledku silných mrazov pomôcť, kontaktovali tiesňovú linku na telefónnom čísle 112, mestskú políciu na čísle 159 alebo SOS linku OZ Vagus na čísle 0949 655 555, ktorá funguje od 17.00 do 22.00 h.Kára upozorňuje, že ak ľudia zbadajú osobu, ktorá potrebuje pomoc, je nutné skontrolovať či je fyzicky v poriadku.uviedol s tým, že ľudom bez domova pomôže aj to, ak im niekto ponúkne teplý čaj či prikrývku.Bratislava je pripravená pri dlhodobých mrazoch zriadiť pre ľudí bez domova aj stanový tábor. Magistrát preto denne monitoruje kapacitné možnosti nocľahu v meste pre bezdomovcov. Podľa hovorkyne Bratislavy Ivany Skokanovej kapacity existujúcich nocľahární sú zatiaľ postačujúce. Všetky nocľahárne prijímajú podľa nej ľudí bez ohľadu na ich stav.povedala. Nocľaháreň Mea Culpa, ktorá je v zriaďovateľskej pôsobnosti hlavného mesta, navyše operatívne predlžuje svoje prevádzkové hodiny na 24 hodín. Tak tomu bolo napríklad aj v nedeľu 8. januára. Pre ľudí bez domova, ktorí do Mea Culpa prídu, varia aj teplé jedlo.Pre prípad krízovej situácie pripravuje aj projekt dočasnej nocľahárne na Konvalinkovej ulici, kde pri neúnosnej situácii vie poskytnúť nocľah a zvýšiť tak kapacity už existujúcich zariadení. Na tomto projekte spolupracuje Bratislava s organizáciou Depaul Slovensko.