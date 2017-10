Pre popradskú nemocnicu je obhájenie 3. miesta výzvou

Ilustračné foto Foto: TASR/Roman Hanc Ilustračné foto Foto: TASR/Roman Hanc

Poprad 27. októbra (TASR) – Nemocnica Poprad, a. s., ktorá obhájila tretiu pozíciu v hodnotení všeobecných nemocníc na Slovensku, chce v skvalitňovaní poskytovania zdravotnej starostlivosti pokračovať aj v ďalšom období. „Sme radi, že sme týmto umiestnením potvrdili svoje postavenie a nastúpený trend. A aj keď zlepšenie nášho postavenia v tomto rebríčku je pre nás do budúcnosti výzvou, tou najväčšou prioritou pre nás ostáva v prvom rade spokojný pacient,“ konštatoval pre TASR generálny riaditeľ a predseda predstavenstva Nemocnice Poprad Peter Petruš.Okrem iného je v dlhodobom pláne vzhľadom na zámer Ministerstva zdravotníctva SR vybudovať v popradskej nemocnici urgentný príjem druhého typu. Táto úloha je úzko spätá s poskytnutím nenávratného finančného príspevku v rámci projektu zvýšenia produktivity a efektívnosti tohto zdravotníckeho zariadenia. „V rámci tohto projektu plánujeme realizovať niektoré rekonštrukčné práce, prístavbu urgentného príjmu, dodávku zdravotníckej techniky a technologických zariadení, vybavenie a modernizácia tzv. IKT infraštruktúry,“ vymenoval Petruš.V tomto roku táto najväčšia nemocnica v regióne zaviedla niekoľko úplne nových operačných výkonov v rôznych odboroch. Ich zavedenie vzišlo priamo z potrieb pacientov. „Taktiež sme otvorili niekoľko nových špecializovaných ambulancií, či už v našej nemocnici alebo v regióne. Výsledkom týchto aktivít je zlepšenie poskytovania zdravotnej starostlivosti, rozšírenie terapeutických možností pre pacienta, väčšia dostupnosť zdravotnej starostlivosti a teda v konečnom dôsledku zlepšenie zdravotného stavu obyvateľov regiónu,“ dodal riaditeľ.V Poprade okrem iného zaviedli najmodernejší spôsob miniinvazívnych operácií pruhov v slabinách u detí, zároveň tu pribudla možnosť nového endoskopického vyšetrenia žlčových ciest a vývodu podžalúdkovej žľazy. Ako prvá nemocnica na Slovensku otvorila pracovisko pre malígne ochorenia peritoneálneho povrchu a HIPEC (operačnú aplikáciu horúceho roztoku chemoterapie priamo do brušnej dutiny) a zaviedla aj nové operačné výkony v urológii.Popradská nemocnica je podľa hodnotenia Inštitútu pre ekonomické a sociálne reformy (INEKO), ktoré zverejnili začiatkom týždňa, premiantom v schopnosti uhrádzať všetky svoje záväzky. Počas posledných rokov dokázala splatiť všetky svoje faktúry načas a vie i veľmi dobre generovať vlastné zdroje. Nedostáva príliš často a príliš vysoké pokuty od Úradu pre dohľad nad zdravotnej starostlivosti za zle poskytnutú zdravotnú starostlivosť. Pri ukazovateli úmrtnosť na JIS patrí medzi najúspešnejšie všeobecné nemocnice, avšak pri úmrtnosti na lôžkovom oddelení po preklade z JIS sú jej bodové zisky už mierne podpriemerné. To isté platí aj pri úmrtnosti po porážke.Analytici hodnotili nemocnice na základe spokojnosti pacientov, kvality poskytovanej zdravotnej starostlivosti, hospodárenia i transparentnosti za obdobie 2013–2016. Lepšie, ako popradská nemocnica, na tom bola Nemocnica Košice-Šaca, ktorá skončila druhá a prvenstvo už tretíkrát po sebe obhájila Ľubovnianska nemocnica.