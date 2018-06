Pre priemernú úrodu sú potrebné pravidelné dažde, tvrdí SPPK

Ilustračné foto. Foto: TASR - Martin Baumann Foto: TASR - Martin Baumann

Bratislava 3. júna (TASR) - K tomu, aby poľnohospodári mohli zaznamenať priemernú úrodu, je žiaduce, aby v ďalšom období prišli pravidelné dažde a aby sa teplota nevyšplhala do extrémov. Uviedla to hovorkyňa Slovenskej poľnohospodárskej a potravinárskej komory (SPPK) Jana Holéciová.priblížila.Nepriaznivé marcové počasie s vysokou vlhkosťou pôdy a atmosférickými zrážkami minimálne do 12. kalendárneho týždňa podľa Holéciovej výrazne obmedzovalo poľnohospodárom začiatok jarných prác. Mimoriadne teplý apríl a chýbajúci dážď však situáciu podstatne zmenili. Na viacerých miestach Slovenska bola orničná vrstva presušená, pričom napríklad na ťažších pôdach v okolí Nového Mesta nad Váhom sa začali tvoriť pukliny.Presušená vrchná časť pôdy spôsobovala podľa Holéciovej problémy pri vzchádzaní jarných plodín, napríklad pri maku, repke jarnej či cukrovej repe, ktorých porasty vzchádzali nerovnomerne. Ich stav sa zhoršil, napríklad repka zhadzovala odnože. Na Spiši sa zvýšil výskyt živočíšnych škodcov. Slovenský hydrometeorologický ústav k 13. máju konštatoval pokračovanie extrémneho sucha na severozápade a miestami aj na východe Slovenska. Na prelome mája a júna poľnohospodári aj naďalej hovoria o výraznom vlahovom deficite, vyplýva to podľa nej z monitoringu jarných prác, ktorý pripravuje SPPK na základe údajov z regiónov.podčiarkla.Doplnila, že v oblastiach, kde výraznejšie pršalo, plodiny "ožili". Poľnohospodári z okresu Prievidza namerali zrážky na úrovni 65 až 70 % predchádzajúcich rokov. Prvé kosby na senáž a seno jednoznačne naznačili, že pre zvieratá budú mať menej krmiva.dodala Holéciová.