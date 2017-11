Pre rekonštrukciu kultúrneho domu volia Hliníčania v tzv. klube

Pre rekonštrukciu budovy kultúrneho domu je volebná miestnosť okrsku č. 1 v Hliníku nad Hronom v krajských voľbách zriadená v budove, ktorú miestni poznajú ako tzv. klub. Na snímke vstup do volebnej miestnosti, ktorou je miestny klub počas volieb do orgánov samosprávnych krajov v obci Hliník nad Hronom 4. novembra 2017. Foto: FOTO TASR - Jana Vodnáková Foto: FOTO TASR - Jana Vodnáková

Hliník nad Hronom 4. novembra (TASR) - Pre rekonštrukciu budovy kultúrneho domu je volebná miestnosť okrsku č. 1 v Hliníku nad Hronom v krajských voľbách zriadená v budove, ktorú miestni poznajú ako tzv. klub. Podľa predsedníčky tunajšej volebnej komisie Veroniky Lazarekovej to však voličom problémy nespôsobuje. Práve naopak, poloha volebnej miestnosti je v strede okrsku a tak majú do nej blízko voliči z jedného aj druhého konca okrsku.Voľby tu podľa Lazarekovej prebiehajú pokojne a komisia nezaznamenala žiadne problémy. Najviac voličov zaznamenali v doobedňajších hodinách a viac ich prichádza aj v týchto podvečerných hodinách. Podľa Lazarekovej majú o voľby záujem tak mladí, ako aj starší obyvatelia. Veľká časť z nich sa pristavuje aj pri informáciách o kandidátoch, ktorí sa vzdali kandidatúry.Svoj názor dnes prišla do tejto volebnej miestnosti vyjadriť aj Miriam. Dôvodom prečo sa rozhodla voliť, je podľa jej slov to, že Banskobystrický samosprávny kraj potrebuje posun dopredu a zmenu v školstve aj zdravotníctve. Rozhodovanie podľa jej slov nebolo ťažké.podotkla.