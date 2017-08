Pre rekonštrukčné práce uzavrú premávku cez Prístavný most

Prístavný most ilustračné foto Foto: TASR/Tomáš Halász Foto: TASR/Tomáš Halász

Bratislava 17. augusta (TASR) - Vodiči sa nasledujúce dni musia pripraviť na dopravné obmedzenia v Bratislavskom kraji. Upozorňuje na to polícia. V čase od 23.00 h dňa 19. augusta do 04.00 h dňa 20. augusta sa pre rekonštrukčné práce uzavrie premávka cez Prístavný most. "Žiadame vodičov, aby sa riadili pokynmi policajtov alebo na prejazd využili iné trasy," povedal bratislavský krajský policajný hovorca Michal Szeiff.Obchádzková trasa bude pre autá vedená nasledovne:vysvetlil Szeiff.V smere z Bratislavy na Žilinu bude doprava za križovatkou Pečňa vyvedená na Einsteinovu ul., most Apollo, Prístavnú ul., vetvu cesty I/61 (Rondel), vetvu diaľničnej križovatky a opätovne vrátená na D1.Dopravné obmedzenia sa budú týkať tohto úseku aj v čase od 23.00 h dňa 26. augusta do 04.00 h dňa 27. augusta.uviedol Szeiff.Doprava v smere z Bratislavy na Žilinu bude pred uvedeným mostom vyvedená v križovatke Prievoz, následne vedená po vetve I/61 (Rondel), vetvu diaľničnej križovatky a za mostom opätovne vrátená na diaľnicu D1.