Pre riziko požiaru je zákaz vstupu do časti vojenských lesov na Záhorí

Bratislava 3. augusta (TASR) - Na území Vojenského obvodu Záhorie platí od dnešného dňa až do odvolania pre vysoké riziko vzniku požiarov dočasný zákaz vstupu do časti vojenských lesov. Zároveň platí pre celé územie prísny zákaz zakladania ohňov a manipulácie s otvoreným ohňom, ako aj prísny zákaz fajčenia. TASR o tom informovala hovorkyňa ministerstva obrany Danka Capáková.Vzhľadom na pretrvávajúce vysoké teploty a minimum zrážok sa v lesoch momentálne nachádzajú preschnuté trávnaté porasty, hrabanka a tiež veľké borovicové monokultúry.dodala Capáková.Informačné tabule o dočasnom zákaze vstupu do príslušnej časti lesov budú umiestnené na všetkých prístupových komunikáciách. O opatrení bude ministerstvo verejnosť informovať aj prostredníctvom webových stránok www.vlm.sk a www.mosr.sk, ako aj cez obecné rozhlasy a tabule v priľahlých obciach v bezprostrednej blízkosti Vojenského obvodu Záhorie.