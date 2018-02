Pre sanáciu envirozáťaží by sa mohli vyvlastňovať súkromné pozemky

Ilustračná snímka. Foto: TASR/Milan Kapusta Foto: TASR/Milan Kapusta

Bratislava 6. februára (TASR) - Súkromné pozemky, na ktorých sa nachádzajú environmentálne záťaže a ich majitelia nesúhlasia s ich odstránením, by malo byť možné vyvlastniť. Počíta s tým návrh novely zákona o niektorých opatreniach na úseku environmentálnej záťaže, ktorý v úvode piateho rokovacieho dňa 26. schôdze Národnej rady SR predstavil minister životného prostredia László Sólymos (Most-Híd). Vláda poslancom navrhuje, aby o právnej norme rokovali v skrátenom legislatívnom konaní.Novela podľa Sólymosa reaguje aj na situáciu s plánovanou sanáciou skládky v bratislavskej Vrakuni, kde je problém pri stavebnom konaní pri troch pozemkoch.povedal nedávno v rozhovore pre TASR. Prípadom vrakunskej skládky argumentuje ministerstvo aj potrebu zrýchleného legislatívneho konania.Ministerstvo chce inštitút vyvlastnenia zakotviť do geologického zákona. Jeho súčasné znenie umožňuje len nútené obmedzenie vlastníckych práv. Ako však poukazuje envirorezort, sanácia envirozáťaže nie je dočasná činnosť, ale trvalá, keďže ide o stavebné činnosti. Nepriamo preto právnu normu novelizuje zákonom o niektorých opatreniach na úseku environmentálnej záťaže. Pokiaľ legislatívnu zmenu odobrí parlament a prezident, platiť by mala od marca.vysvetlil v materiáli envirorezort.