Pre Sejnu zostanú najsilnejšími zážitkami bronz z majstrovstiev sveta

Liptovský Mikuláš 14. augusta (TASR) - Peter Sejna drží medzi slovenskými hokejistami dva primáty. Ako jediný sa presadil do NHL cez americkú univerzitnú súťaž NCAA a odohral najviac zápasov vo švajčiarskej NLA. Po ukončení kariéry sa držiteľ bronzu z MS 2003 usadil v Colorade. Pri hokeji zostal len okrajovo, trénuje mužstvo svojho osemročného syna, a jeho hlavným zamestnaním je pozícia realitného makléra.Sejna odohral v osemnástich v extraligu za rodný Liptovský Mikuláš celú sezónu, ale po nej rozhodol pre odchod.zaspomínal si v rozhovore pre TASR. Do klubu Des Moines Buccaneers odišiel s kolegom z mládežníckych reprezentácii Petrom Smrekom.Po dvoch ročníkoch v USHL sa dnes 37-ročný útočník dostal na americkú univerzitu Colorado College.Ročník 2002/2003 bol pre neho ako zo sna. S Coloradom vyhral univerzitnú ligu, na konci sezóny podpísal zmluvu z klubom NHL St. Louis Blues a hneď v premiérovom zápase v profilige strelil gól legendárnemu brankárovi Patrickovi Royovi.Po debute v NHL okamžite odcestoval na prípravu na MS 2003 do Helsínk.V NHL nakoniec absolvoval "len" 48 stretnutí.Po štyroch rokoch pendlovanie medzi NHL a AHL odišiel na dlhých osem rokov do Švajčiarska, kde získal tituly s Zürichom i Davosom.tvrdí. Po konci pôsobenia v Európe sa natrvalo usadil v Colorade, na zápasy Avalanche sa však bol naživo pozrieť len zopárkrát.