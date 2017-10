Pre Univerzitný most svitla nádej: Konečne sa dočká rekonštrukcie

Pohľad z Univerzitného mostu smerom na Kalváriu v Nitre. Foto: Dominika Zúborová Foto: Dominika Zúborová

Nitra 13. októbra (TASR) – Univerzitný most v Nitre by sa mal po niekoľkoročnom čakaní zrekonštruovať. Nachádza sa na hlavnom ťahu mestom a jeho päťprúdová vozovka i mostné teleso je už dlhší čas v zlom technickom stave.Slovenská správa ciest (SSC) plánovala opravu mosta už v roku 2015. Pre problémy pri verejnom obstarávaní sa však stavebné práce nezačalivysvetlil generálny riaditeľ SSC Roman Žembera.V súčasnosti získala SSC peniaze na opravu Univerzitného mosta z Operačného programu Integrovaná infraštruktúra. Verejná súťaž na dodávateľa prác je vypísaná, rekonštrukcia by sa mohla začať už o niekoľko mesiacov.uviedol Žembera.Ako doplnil, stavebné práce by mali trvať približne pol roka. Prebiehať budú vždy na jednej polovičke mosta, druhá bude prejazdná. Úplná výluka dopravy v tomto úseku by podľa Žemberu mala trvať približne 14 dní.doplnil.