Pre víťaza univerzitného Svetového pohára je pripravená unikátna trofej zo skla

Program World Cupu:

V rámci WCoCH sa predstaví výber z Európskej univerzitnej hokejovej ligy (EUHL) a teda študenti zo Slovenska, Česka, Poľska a Maďarska, ruskej SHL a americkej ACHA. Vzájomné meranie síl prebehne turnajovým systémom; zápas odohrá každý s každým, a vo finále sa stretnú dvaja najlepší. Pre víťaza je pripravená unikátna trofej, ktorá meria viac než 60cm.opísala trofej Marika Račeková zo spoločnosti RONA. Práve táto dizajnérka – výtvarníčka vytvorila dizajn spomínanej trofeje.pokračovala. So svojím výsledným produktom je spokojná:Okrem trofeje pre víťaza Svetového pohára v univerzitnom hokeji je pripravených i niekoľko ďalších menších ocenení pre najlepších jednotlivcov.pousmiala sa pani Račeková, ktorá so so spoločnosťou RONA spolupracuje už viac než 10 rokov.dodala. S odvedenou prácou spomínanej pani, resp. spoločnosti RONA je spokojný aj viceprezident EUHA (Európska univerzitná hokejová asociácia), ktorá je riadiacim orgánom EUHL, Ľubomír Sekeráš:2. január 2018 ACHA vs. EUHL 18:00 Krynica (Poľsko)3. január 2018 EUHL vs. SHL 17:30 Banská Bystrica (Slovensko)4. január 2018 ACHA vs. SHL 17:30 Brezno (Slovensko)5. január 2018 finále 17:30 Banská Bystrica (Slovensko)