Novinku Vitamín K2D3 PROTECT pre všetkých, ktorým záleží na zdravom srdci nájdete v každej lekárni. Zakúpiť si ju môžete aj na stránke www.bio-min.sk . Vitamín K2D3 PROTECT je špeciálne vyvinutý pre ľudí s vyšším kardiovaskulárnym rizikom. Jedna kapsula obsahuje 90 µg vitamínu K2 a 1000 I.U. vitamín D3 - cholekalciferolu. O užívaní sa poraďte so svojim lekárom alebo lekárnikom. Foto: BIOMIN

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 25. januára (OTS) - Prečo je to tak?Ste aj vy neustále v strese, nič nestíhate, odvšadiaľ a všade sa len ponáhľate, nemáte čas na cvičenie, na relax ani nepomyslíte, dovolenku a oddych ste mali naposledy v lete? Vitajte v klube. Aj vy s najväčšou pravdepodobnosťou patríte medzi ľudí s vyšším kardiovaskulárnym rizikom.Sú faktory, ktoré ovplyvniť viete a faktory, ktoré ovplyvniť nedokážete. Ak aj vy okrem stresu bojujete s nadváhou, máte poruchu metabolizmu tukov, zistenú inzulínovú rezistenciu, vyšší tlak a nebodaj aj fajčíte, patríte medzi ľudí, ktorí by sa mali zamyslieť, pretože pravdepodobne máte vyššie kardiovaskulárne riziko. Ideálne by bolo, ak by ste sa prestali stresovať, začali sa zdravo stravovať, pravidelne sa hýbať a prestali fajčiť. Krásna predstava, nie?Slovenská farmaceutická spoločnosť BIOMIN a.s., prináša na trh NOVINKU určenú všetkým, ktorým záleží na zdravom srdci – Vitamín K2D3 PROTECT, špeciálne vyvinutý pre ľudí s vyšším kardiovaskulárnym rizikom. Jedna kapsula obsahuje 90 µg vitamínu K2 a 1000 I.U. vitamínu D3 - cholekalciferolu..“ Informuje“ Dôležitosť slnečného vitamínu D3 potvrdzujú mnohé štúdie, o ktoré sa lekári môžu v posledných rokoch oprieť. Vďaka nim dnes už vieme s istotou potvrdiť, že vitamín D3 zabezpečuje nielen efektívne vstrebávanie vápnika do krvi, ale je mimoriadne dôležitý pri takmer všetkých procesoch v našom tele. „“ upresňujeFarmaceutická spoločnosť BIOMIN priniesla v poslednej dobe na trh niekoľko noviniek. Všetky vo farmaceutickej kvalite lieku pri dodržaní podmienok Správnej výrobnej praxe, čo znamená, že výživový doplnok je kontrolovaný pri vstupe, počas procesu výroby, ale aj pri výstupe.“ Informuje. „Navštívte stránku www.somstalekost.sk , kde nájdete informácie a poradňu. Nájdete nás aj na facebooku: Som stále kosť.