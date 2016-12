Pre zimné obdobie boli na slovenských dedinách typické páračky

Na archívnej snímke páranie peria v obci Brehy pri Novej Bani, okres Žarnovica v piatok 20. novembra 2015. Foto: TASR/Jana Vodnáková Foto: TASR/Jana Vodnáková

Lučenec 25. decembra (TASR) – Tradičnou súčasťou dlhých zimných večerov na slovenských dedinách boli v minulosti páračky. Podľa slov etnologičky Emílie Mázorovej sa v regióne Novohrad mohli konať počas celej zimy, v niektorých iných oblastiach Slovenska však museli byť ukončené do sviatku svätého Martina.“ priblížila etnologička s tým, že nešlo o ľahkú robotu, keďže do jednej duchny šlo šesť kíl peria a do hlavnice dve kilá.Hoci bola ich náplň hlavným produktom páračiek, vznikali počas nich aj iné výrobky. „“ načrtla Mázorová.Súčasťou páračiek bolo tiež rozprávanie. „“ konkretizovala etnologička a zároveň poukázala na fakt, že rozprávanie bolo v ľudovom prostredí veľmi cenené a plnilo viac funkcií.“ dodala s tým, že tieto rozprávačské tradície začali zanikať s rozvojom technológií a médií.Okrem rozprávania boli na páračkách bežné i piesne, napríklad prekáračkové, ktoré odzneli i niekoľkokrát za večer. Na páračky zvykli dôjsť i mládenci, ktorí podľa Mázorovej vždy urobili nejakú šarapatu. „“ doplnila.Ako ďalej spomenula, na páračkách nemohlo chýbať bohaté pohostenie. „“ povedala etnologička.Páračky mohli podľa jej slov trvať až do neskorej noci a ženu, ktorej zostalo v ruke posledné pierko, nazývali pápernicou. „“ ozrejmila.S páračkami bolo spojených i množstvo povier. „“ priblížila niektoré povery etnologička.