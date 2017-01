Preberie Merkelovej post nemeckého kancelára Martin Schulz?

Na archívnej snímke Martin Schulz (vpravo) sa rozpráva s nemeckou kancelárkou Angelou Merkelovou počas Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Berlín 25. januára (TASR) - Bývalý predseda Európskeho parlamentu Martin Schulz sa dnes v nemeckom parlamente predstavil ako kandidát svojej Sociálnodemokratickej strany Nemecka (SPD) na post spolkového kancelára. Schulz sa tak stal hlavným vyzývateľom kancelárky Angely Merkelovej vo všeobecných voľbách, ktoré sa v Nemecku uskutočnia 24. septembra.Schulz je tým správnym kandidátom, ktorý sa môže postaviť líderke Kresťanskodemokratickej únie (CDU) Merkelovej, pretože, uviedol dnes šéf parlamentnej skupiny SPD Thomas Opperman.Predseda SPD Sigmar Gabriel v utorok potvrdil, že sa vo všeobecných voľbách nebude uchádzať o post nemeckého kancelára.Gabriel má záujem o funkciu nemeckého ministra zahraničných vecí. Post šéfa rezortu diplomacie mu uvoľní sociálny demokrat Frank-Walter Steinmeier, ktorého by s najväčšou pravdepodobnosťou mali v prezidentských voľbách 12. februára vybrať za novú hlavu štátu.Z prieskumu, ktorý dnes zverejnil inštitút Forsa, vyplynulo, že SPD by volilo 21 percent opýtaných, pričom CDU by svoj hlas dalo 27 percent respondentov. Obe strany sú v súčasnej vláde koaličnými partnermi.Krajne pravicová Alternatíva pre Nemecko (AfD), ktorej popularitu živí migračná kríza v Nemecku a Európe, ako aj rastúce xenofóbne nálady medzi Európanmi, by si podľa tohto prieskumu zabezpečila 12 percent hlasov.