Prebytok bežného účtu eurozóny vo februári medzimesačne klesol

Frankfurt nad Mohanom 19. apríla (TASR) - Prebytok bežného účtu platobnej bilancie eurozóny sa vo februári oproti januáru znížil, ale v medziročnom porovnaní bol vyšší ako vlani. Vyplýva to z údajov Európskej centrálnej banky (ECB).Bežný účet platobnej bilancie eurozóny je najkomplexnejším ukazovateľom jej obchodnej aktivity, pretože pokrýva nielen obchod s tovarom a službami, ale aj investičné toky medzi menovou úniou a inými krajinami.Podľa údajov ECB región, ktorý platí eurom, zaznamenal vo februári 2018 prebytok bežného účtu po očistení od sezónnych a kalendárnych vplyvov vo výške 35,1 miliardy eur. To je menej ako kladné saldo 39 miliárd eur v januári tohto roka, ale viac ako 29,8 miliardy eur vo februári 2017.Prebytok eurozóny tak zostáva naďalej vysoký, za čo si môže vyslúžiť kritiku zo strany USA. Americký prezident Donald Trump opakovane kritizoval Nemecko, najväčšiu ekonomiku euroregiónu, za jeho vysoký obchodný prebytok.ECB ďalej informovala, že prebytok eurozóny v obchode s tovarom sa vo februári znížil na 27,9 miliardy eur z januárových 29 miliárd eur, ale jej kladné saldo v obchode so službami vzrástlo na 8,9 miliardy eur z 8,6 miliardy eur.A zároveň, primárny príjem regiónu vo februári klesol na 6,3 miliardy eur z 10,9 miliardy eur mesiac predtým. Ale znížil sa aj deficit sekundárneho príjmu na 8 miliárd eur z 9,5 miliardy eur.Za 12 mesiacov do konca februára 2018 zaznamenala eurozóna kumulovaný prebytok bežného účtu vo výške 408,1 miliardy eur, čo zodpovedá približne 3,7 % jej hrubého domáceho produktu (HDP). V rovnakom období minulého roka mal euroregión kumulovaný prebytok 372,6 miliardy eur, čo predstavuje 3,4 % HDP.